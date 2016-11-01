Станислав Черчесов: "Дзюба последние матчи играл через боль"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что хотел бы видеть нападающего "Зенита" Артема Дзюбу в составе национальной команды, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, форвард не получил вызов, потому что в последних играх за клуб испытывал болевые ощущения.

- На какой позиции видите Кокорина? В центре атаки, на фланге?

- Он - нападающий.

- Фланговый или центральный? Одиночный или в паре с ним будет кто-то другой?

- Нападающий. Как вы знаете, Смолов у нас до сих пор травмирован. И Дзюба, кстати, с которым мы общались в понедельник, сказал, что последние матчи играет через боль. Наверное, не выйдет и против "Дандолка". Во время паузы Артем будет проводить определенные консультации, поэтому мы решили, что правильнее будет его не привлекать. Естественно, мы бы хотели видеть Дзюбу в сборной, но есть вещи, которые не дают это сделать.