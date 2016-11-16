Станислав Черчесов: "Дзюба поехал в Финляндию проверять колено"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" рассказал, почему имевший проблемы со здоровьем нападающий "Зенита" Артем Дзюба не принял участия в контрольных матчах против Катара (1:2) и Румынии (1:0). По словам Черчесова, в сборной стараются максимально освещать ситуацию вокруг травмированных футболистов.
– Отсутствие Дзюбы повлияло на исход матча с Катаром. Вы готовы идти на дальнейшие компромиссы с клубами и не вызывать кого-то с повреждениями? Или хотя бы на одной ноге, но человек должен выйти на поле? – вопрос обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА.
– Мы стараемся максимально освещать это. Например, к нам сейчас приехали Жирков и Миранчук, у которых травмы, которые к первой игре не пройдут, а во второй встрече они могут выйти на поле. Мы их вызвали и знаем, почему. Они оба приняли участие в матче с Румынией. Бывают и другие травмы.
Вы говорили про Дзюбу. Дзюба поехал в Финляндию проверять свое колено.
fwer34d
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01:13
Dragan
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00:35