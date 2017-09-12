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00:50 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Дзюба? Надо подумать, нужны ли сборной габаритные форварды"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" дал понять, что не очень доволен игрой Артема Дзюбы​ в национальной команде, но допускает его приглашение в будущем. Под руководством Черчесова Дзюба провел в сборной один матч – против Коста-Рики (3:4) – и сделал дубль. Он мог поехать на Кубок конфедераций, но решил отказаться из-за угрозы усугубить травму.

– На Кубке конфедераций не было Дзюбы. Известная история, когда у него была травма, он решил не рисковать. После этой истории Артем потерял место в "Зените" и почти не играет. У него есть кредит доверия в сборной, чтобы его сейчас вызвать?

– Мы весь год его вызывали, и он не до конца себя у нас проявил. Но мы никого не списываем со счетов. Сейчас нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на чемпионате мира или нет. Независимо от фамилий.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nikischizha

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