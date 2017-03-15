09:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Дзюба и Смолов совместимы"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что нападающие национальной команды Артем Дзюба и Федор Смолов смогут успешно действовать в дуэте.

– При схеме с тремя центральными защитниками, сам бог велел действовать с двумя нападающими. А Дзюба со Смоловым еще ни разу не играли вместе.

– Если они не могут пока быть вместе на поле, то пусть будут хотя бы на теоретических занятиях и тактических тренировках, во время которых не надо особенно бегать, а нужно лишь понять, кто и где должен располагаться.

– По-вашему эти нападающие совместимы?

– Абсолютно. И не только в теории, но и на практике. 

Полностью интервью Черчесова

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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

mikeV____ А мне Дзюба напоминает лося по весне, который бегает по лесу в поиске лосихи! Древья трещат, кусты гнутся!

11:08

marksan

А кто такой Дзюба? Это тот, который даёт интервью и забыл, как забивать голы?

11:07

mikeV

Кто ж этой телеге конь, а кто трепетная лань? Дзюба больше на коня похож...

10:30

shiko56

На Европе играли

10:22

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