Станислав Черчесов: "Дзюба и Смолов совместимы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что нападающие национальной команды Артем Дзюба и Федор Смолов смогут успешно действовать в дуэте.
– При схеме с тремя центральными защитниками, сам бог велел действовать с двумя нападающими. А Дзюба со Смоловым еще ни разу не играли вместе.
– Если они не могут пока быть вместе на поле, то пусть будут хотя бы на теоретических занятиях и тактических тренировках, во время которых не надо особенно бегать, а нужно лишь понять, кто и где должен располагаться.
– По-вашему эти нападающие совместимы?
– Абсолютно. И не только в теории, но и на практике.
marksan
mikeV____ А мне Дзюба напоминает лося по весне, который бегает по лесу в поиске лосихи! Древья трещат, кусты гнутся!
11:08
marksan
А кто такой Дзюба? Это тот, который даёт интервью и забыл, как забивать голы?
11:07
mikeV
Кто ж этой телеге конь, а кто трепетная лань? Дзюба больше на коня похож...
10:30
shiko56
На Европе играли
10:22