Станислав Черчесов: "Дзюба будет восстанавливаться в Новогорске"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о восстановлении форварда команды и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, усугубившего травму колена в игре 14-го тура чемпионата России с ЦСКА.

– Как происходит процесс ротации игроков, когда кто-то выбывает из-за травмы?

– Мы внимательно смотрим за всеми, и выбираем в состав людей из списка кандидатов. Мы знаем, что если что-то вдруг происходит, кто-то за ним идет. В этот раз побольше травм, чем обидно. Мы этого не ждали. Жаль Ахметова, который получил вызов, но получил травму. Мы к травмам относимся по-рабочему. Неприятность, но это рабочая неприятность.

– Как обстоит дело с вратарями?

– Они приехали сегодня, будем смотреть, в каком каждый из них состоянии. Можно быть основным, но не попасть в стартовый состав. За эти два годы мы вообще не дергаемся, планомерно смотрим на ситуацию и делаем выводы. (Александр Рогулев)

Сборная России в понедельник начала сбор, в рамках которого проведет товарищеский матч со сборной Германии (15 ноября, Лейпциг) и встречу Лиги Наций с командой Швеции (Сольна, 20 ноября).