Станислав Черчесов: "Джикия, Васин и Кокорин не сыграют на ЧМ-2018"

Виктор ВАСИН и Георгий ДЖИКИЯ в составе сборной России во время Кубка конфедераций-2017. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что расширенная заявка команды на чемпионат мира-2018, в которую войдут 35 игроков, будет объявлена 11 мая. По словам специалиста, у него есть представление о том, какие игроки будут приглашены для подготовки к мировому первенству.

– 11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков в рамках расширенной заявки сборной и сразу же назовем 27-28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира, – цитирует "Чемпионат" Черчесова. – Понятно, что базовый вариант состава у тренерского штаба уже есть. Последние детали прояснятся в ближайшие несколько дней.

Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трем игрокам мы имеем полную ясность – они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, серьезные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается.

Напомним, Джикия, Васин и Кокорин в разное время получили травмы крестообразных связок, выступая за свои клубы.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.