Станислав Черчесов: "Джикия, Васин и Кокорин не сыграют на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что расширенная заявка команды на чемпионат мира-2018, в которую войдут 35 игроков, будет объявлена 11 мая. По словам специалиста, у него есть представление о том, какие игроки будут приглашены для подготовки к мировому первенству.
– 11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков в рамках расширенной заявки сборной и сразу же назовем 27-28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира, – цитирует "Чемпионат" Черчесова. – Понятно, что базовый вариант состава у тренерского штаба уже есть. Последние детали прояснятся в ближайшие несколько дней.
Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трем игрокам мы имеем полную ясность – они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, серьезные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается.
Напомним, Джикия, Васин и Кокорин в разное время получили травмы крестообразных связок, выступая за свои клубы.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.
Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/news-3427495-cherchesov-imeem-jasnost-po-dzhikii-vasine-i-kokorine---oni-ne-sygrajut-na-chm.html
Headliner85
Георгий заслужил просто быть в заявке. Не надо лишать мужика заслуженного
18:13
shpasic
ещё Денисов точно не сыграет на ЧМ.
18:08
Lexys1
А кто вообще будет играть в защите? Кутепов и Пуцко?
18:04