Станислав Черчесов: "Дзагоев с пятницы будет готовиться в общей группе"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" подчеркнул, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев будет готовиться к товарищескому матчу против Ганы в общей группе с пятницы. Встреча состоится 6 июня на стадионе "Локомотив".

– В матче с Турцией вы не заменили шестерых – Акинфеева, Березуцкого, Жиркова, Новосельцева, Шатова и Самедова. Это – костяк, или решение опять же было ситуативным?

– Это говорит о том, что команда должна быть командой. И что в данный момент есть футболисты, которые должны определять происходящее на поле. Это игра сборной, мы выступаем под флагом России и, как уже сказали, проводим не товарищеские, а контрольные матчи. Все замены я делал, исходя из того, что подсказывала игра и состояние футболистов. И стартовый состав был определен по той же причине.

– Надежда, что Дзагоев полностью восстановится к Гане, есть?

– Сегодня он уже тренируется с командой, но не в полном объеме. Завтра (в пятницу – Прим. "СЭ"), думаю, уже будет готовиться в общей группе. (Игорь РАБИНЕР)

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