Станислав Черчесов: "Двери в сборную ни для кого не закрыты. После травмы Джикии у других появляется шанс занять это место"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший тренировку "Ахмата" на сборе в Белеке, сказал, что у футболистов из разных клубов есть шансы попасть в состав команды на домашний чемпионат мира. Специалист, ранее возглавлявший клуб из Грозного, отметил, что травма центрального защитника "Спартака" Георгия Джикии дает шанс другим игрокам, выступающим на этой позиции, занять место в заявке на мировое первенство.

– Я уже побывал в расположении нескольких клубов, "СКА-Хабаровск", "Тосно", пообщался с Билялетдиновым, Парфеновым, посмотрел вчера контрольный матч "Рубина", переговорили с Курбаном Бекиевичем (Бердыевым. – Прим. "СЭ"). Мои помощники – Ромащенко, Паников и Стауче в Испании, где проходят сборы несколько российских команд. Таким образом, распределили роли, смотрим.

– Осенью Вы вызывали в сборную игроков "Ахмата" Магомеда Митришева, Антона Швеца, Андрея Семенова. Они остаются в обойме сборной при подготовке к чемпионату мира?

– Мы не на словах, а на деле показываем, что двери в главную команды страны ни для кого не закрыты. Постоянно появляются новые имена. После Кубка конфедераций, например, Заболотный, Лунев, Кузяев, Антон Миранчук, Рауш. Мы внимательно за всеми смотрим, не случайно же я езжу, смотрю, кто как играет, кто прибавляет. Будем смотреть. У тех, кто не участвует в Кубке России и еврокубках, есть десять туров в чемпионате. Посмотрим, кто себя будет проявлять. Банально звучит, но двери для всех одинаково открыты.

– Вся футбольная общественность желает скорейшего выздоровления Георгию Джикии и надеется, что футболист поправится и сможет выступить на чемпионате мира. И все таки, Вы рассматриваете кандидатуры других игроков на эту позицию, в частности защитника "Ахмата" Андрея Семенова?

– Конечно, нас огорчило, что Джикия получил травму. Это футбольный, рабочий момент. У других появляется шанс занять это место. Посмотрим, кто как войдет в чемпионат, времени мало. Кто будет к этому времени хорошо готов и хорошо выступать, значит, получит свой шанс на вызов в сборную. Все остальное покажут сборы и контрольные матчи, которые мы будем проводить.

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