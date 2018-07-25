Станислав Черчесов: "Двери в сборную ни для кого не закрыты, однако и место в ней не гарантировано никому"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на заседании Технического комитета РФС отметил тщательность подготовки к ЧМ-2018 с учетом опыта Кубка Конфедераций-2017. Также специалист подчеркнул важность того, что команда имела возможность плодотворно работать на современной базе в Новогорске, которую он назвал Меккой отечественного футбола.

– Ситуация все время меняется. После Евро-2016 была одна диспозиция, после Кубка Конфедерации другая, – цитирует Черчесова официальный сайт РФС. – Мы всегда ориентировались не на былые заслуги, а на нынешнее положение дел. Двери в сборную ни для кого не закрыты, однако и место в ней не гарантировано никому.

Он добавил, что для многих россиян ЧМ-2018 продолжался до тех пор, пока на нем выступала отечественная сборная. В этом контексте сборная России добилась успеха, пройдя достаточно далеко, однако осталась без титула, который ценится в футболе больше всего. Также Черчесов отметил, что квалификация к Евро-2020 – отдельная история и новый вызов для команды, где основной сложностью станут сжатые сроки подготовки сборной к отборочным матчам.