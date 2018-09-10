Станислав Черчесов: "Два года вызывали сильных футболистов, а теперь - тех, у кого мастерство и готовность соответствующая"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над Чехией​ (5:1) отметил, что доволен игрой команды, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также специалист прокомментировал выбор состава команды на игру.

– Мы играли с Чехией. Это команда, которая обладает определенным качеством, – сказал Черчесов. – Готовились к игре, дали время тем, кто лучше был готов и по тактике подходит. Дали нескольким игрокам проявить себя. Чем-то мы довольны, что-то нужно подправлять. По большому счету, выполнили то, к чему готовились.

– Вы довольны тем, как сыграл ближайший резерв?

– Перед сбором меня спрашивали, почему вызваны эти игроки, а не другие. Мы вызвали тех, кто, на наш взгляд, лучше был готов. Через месяц то же самое будет. Это уже история. Мы сделали маленькие умозаключения: два года все время вызывали сильных футболистов, а сейчас решили вызвать тех, у кого мастерство и готовность соответствующая. Сейчас сказал ребятам в раздевалке, что эту игру можно забыть, но можете отметить красным днем календаря.