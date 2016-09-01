23:12 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Думаю, подойти всей командой к болельщикам было идеей Березуцкого"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" выразил мнение, что подойти всей командой к болельщикам после товарищеского матча с Турцией (0:0) было идеей Василия Березуцкого. Отметим, что защитник ЦСКА был назначен новым капитаном национальной команды.

Василий Березуцкий будет капитаном команды на постоянной основе?

– На сегодняшний день Березуцкий – капитан команды. Я бы хотел, чтобы он и дальше был капитаном. Время покажет. У меня к нему по вчерашней игре и вообще по тем дням, которые команда провела вместе, вопросов нет. Кстати, думаю, что это была его идея – пойти к зрителям. Есть вещи, в которых главный тренер не должен принимать участие. Повторяю: команда – живой организм, и какие-то моменты она должна сама регулировать внутри. (Игорь РАБИНЕР)

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