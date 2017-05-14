Станислав Черчесов: "Думаю, Мариу Фернандес сможет сыграть за сборную в ближайших матчах"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, защитник ЦСКА Мариу Фернандес должен получить разрешение на выступление национальную команду уже в ближайших контрольных матчах. Летом 2016 года уроженец Бразилии получил паспорт гражданина РФ. Учитывая, что у Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам ФИФА, сможет сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет после переезда в Россию. Защитник подписал контракт с ЦСКА в 2012 году.

– Сможет ли Фернандес сыграть в ближайших матчах сборной? Думаю, да, – цитирует ТАСС Черчесова. – Чисто хронологически, у него проходит срок в пять лет с момента подписания контракта в России. Надеемся, загвоздок не будет. Юристы этим занимаются.

Отметим, что сборная России 5 июня в Будапеште проведет контрольный матч с командой Венгрии, а 9 июня в Москве встретится с командой Чили. 26-летний Фернандес участвовал в мартовском тренировочном сборе национальной команды.