Станислав Черчесов: "Другие вратари - охотники, а Акинфеева надо доставать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что среди вратарей в команде должна быть иерархия. Он также добавил, что рад тому, что прибавляет не только Андрей Лунев, но и другие голкиперы.

– Хорошо, что можем подискутировать на тему вратарей, но мы ее пока не поднимаем. Вратари – это команда в команде. Здесь должна быть иерархия, – сказал Черчесов. – Я рад, что не только Лунев, но и другие вратари прибавляют. Одним словом, они охотники, а Игоря Акинфеева надо доставать. Это хорошая ситуация, на мой взгляд. (Павел ГУРЕВИЧ)

Товарищеский матч Россия – Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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