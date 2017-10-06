Станислав Черчесов: "Другие вратари - охотники, а Акинфеева надо доставать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что среди вратарей в команде должна быть иерархия. Он также добавил, что рад тому, что прибавляет не только Андрей Лунев, но и другие голкиперы.
– Хорошо, что можем подискутировать на тему вратарей, но мы ее пока не поднимаем. Вратари – это команда в команде. Здесь должна быть иерархия, – сказал Черчесов. – Я рад, что не только Лунев, но и другие вратари прибавляют. Одним словом, они охотники, а Игоря Акинфеева надо доставать. Это хорошая ситуация, на мой взгляд. (Павел ГУРЕВИЧ)
Товарищеский матч Россия – Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
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kaduly
Всем уже давно понятно что помимо косяков конифей сам себе голы будет забивать то все равно стоять будет он,пока не полысеет как онопко
13:34
SP2
Ужас!!! Ну нельзя Луневу или другому вратарю, кроме Акинфеева в сборной играть - ну так и скажите!!! Зачем каждый раз какие-то лозунги и аллегории выдумывать? Такое чувство, что оправдываются постоянно!
13:31