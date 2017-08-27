Станислав Черчесов: "Довбня? Нужно играть стабильно весь сезон"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии сбора национальной команды рассказал о концепции комплектования национальной команды, а также оценил игру вратаря "СКА-Хабаровск" Александра Довбни.

– Концепция вызова игроков в сборную? Мы внимательно отсматриваем всех потенциальных кандидатов. Если ситуация сложилась так, как сегодня, то возможность надо использовать, - отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". - Чтобы после сборов понять, с кем работать и у кого какой потенциал. Раньше у нас был состав 20+2. Двое были для знакомства. Думаем, оставлять эту схему или нет. Можем вызывать сразу 22 игроков, которые реально будут готовиться, потому что реально времени мало. Нам надо четко понимать, с кем идти дальше.

– Для вас принципиально, какое место занимает команда, из которой вы приглашаете игроков?

– Если лидеры находятся в нижней части таблицы, то эмоциональный фон этих игроков не самый лучший. Тогда они приедут в сборную не до конца раскрепощенные и свежие на голову. Поэтому важно не только, какую игру они показывают, но и в каком психологическом состоянии находятся.

– Оценивая игру Довбни, откуда у нас в России такие вратарские таланты?

– Во-первых я рад, что у нас есть такое количество вратарей, которое показывает определенный уровень. Другое дело – уровень чемпионата мира. Ни в одной лиге нет большого количества вратарей, которые знают, что это такое. Вратарь СКА сегодня проделал хорошую работу. Я практически все игры смотрю. Однако нужна стабильность. Ему только плюс, что смог оставить свои ворота на замке и принести команде очко.

– Одного матча недостаточно, чтобы вас поразить?

– Не только матча. Иногда и сезона недостаточно. Надо играть стабильно весь сезон, чтобы точно оценить уровень игрока.