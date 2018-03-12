Станислав Черчесов: "Должна не оборона беспокоить. Нужно правильно играть всей командой"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления состава на товарищеские матчи с Бразилией (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск) сказал, что не готов говорить о переходе на схему с двумя центральными защитниками. Специалист отметил, что, несмотря на травмы игроков обороны, костяк команды сохраняется.

- Впереди предпоследний сбор перед чемпионатом мира. Можно сказать, что этот состав максимально похож на тот, что мы увидим летом?

- Вы сами сказали - предпоследний. А у нас в каждой игре много всего случается. И предсказать что-либо невозможно. Другое дело - определенный путь мы уже прошли, и костяк сохраняется. Во-первых, эти футболисты не дают в себе усомниться. Во-вторых, другие не так подпирают, как бы нам хотелось. Но появляются травмы, которые мы должны компенсировать. На том сборе не было Самедова. Теперь Фернандеса.

- С учетом того, как все меняется, и особенно в защите, стоит ли ждать каких-то тактических экспериментов? Может, переход на схему с двумя центральными? Или кто-то из опорников станет центральным защитником?

- Сегодня мы не будем об этом говорить, потому что в голове какие-то вещи часто созревают, а потом на тренировках видишь, что это совершенно не подходит. Имеем то, что имеем. Посмотрите на состав: только двое из списка играют в клубах в четыре защитника - Нойштедтер и Кутепов. Семенов еще только-только перешел на нее, при Кононове "Ахмат" играл, как мы. Так что посмотрим, кто в каком состоянии, и как мы лучше выглядим.

- Особенно с учетом силы бразильцев в атаке...

- Мы уже сталкивались и с аргентинцами, и с испанцами, и с португальцами. С удовольствием померяемся уровнем.

- Просто на фоне травм защитников эта линия беспокоит всех сильнее всего.

- Нас должна не линия беспокоить. Мы должны правильно играть всей командой - и в обороне, и в атаке. Часто ругаем нападающих, что не забивают, но забываем, что им не доставляли мячи. То же самое и в обороне. Нужна компактность. Будем работать. (Филипп ПАПЕНКОВ)