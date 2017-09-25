Станислав Черчесов: "Дмитрий Комбаров не вызван в сборную не из-за травмы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что не вызванные в сборную футболисты спокойно воспринимают подобную ситуацию. Специалист отметил, что его не смущает ситуация с оборонительной линией сборной.

- Комбаров не вызван из-за травмы?

– Нет. На сегодняшний день – не из-за травмы. Футболисты, с которыми мы работали, спокойно эту ситуацию воспринимают. Они знают, что если мы что-то делаем, то в наших действиях есть логика. А если какие-то вещи кажутся им нелогичными, то я сам звоню и объясняю, чтобы избежать заблуждений.

– Многие отмечают, что у сборной России перспективный состав в атаке, но сомнительный в обороне оборона. Не у всех футболистов есть игровая практика. Тот же Джикия не играл...

– (Перебивает.) Джикия проводит за "Спартак" все матчи! Не вышел в старте лишь в последней игре с "Анжи". Думаю, что и с "Ливерпулем" сыграет. Или Нойштедтер – регулярно выступает за "Фенербахче"...

– То есть вас не смущает ситуация с обороной?

– Не смущает. Она такая, какая есть. Мы сейчас сидели и обсуждали это в рабочем порядке. Есть защитник сам по себе, или игрок атаки – сам по себе. Если ему вовремя не отдавать или вовремя не обороняться командой, то ни один защитник не выручит никогда. Надо находить баланс. И мы его, убежден, найдем. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Черчесова