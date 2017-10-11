Станислав Черчесов: "Для себя выделю игру с Мексикой"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" признался, что считает лучшей игрой команды в 2017-м году матч с Мексикой (1:2) на Кубке Конфедераций.

– В каждой игре что-то было. Бельгийцам проигрывали 1:3, сравняли. Костаринцам проигрывали – сравняли, но пропустили, – сказал Черчесов. – Я бы для себя выделил игру с Мексикой. Если раньше на больших турнирах мы с каждой игрой выглядели все хуже и хуже, здесь же мы максимально прибавляли. И сейчас на собрании команды я говорил, чтобы мы отталкивались от этого матча. Чтобы болельщики видели сборную, которая играет с таким же желанием.