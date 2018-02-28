Станислав Черчесов: "Для нас поле может быть футбольным и в "-15"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов по окончании семинара представителей команд-участниц чемпионата мира-2018 сказал, что у команды при подготовке к матчам нет сверхъестественных требований. Также наставник национальной команды отметил, что травмы являются частью футбола. В качестве примера он привел лидера сборной Бразилии Неймара, который из-за повреждения выбыл на срок от 6 до 8 недель и пропустит товарищеский матч против россиян.

- В первой половине семинара обсуждали технические моменты, которые могут помочь нам во время игры, а во второй - Массимо Бузакка рассказал о возможных нововведениях у судей и возникающих спорных моментах. Он рассказал, какие решения принимаются и почему, чтобы не было недопониманий. Мы посмотрели, как действует ВАР, нам показали, что бывает за кулисами.

- Ваше мнение о видеоповторах?

- Любое нововведение улучшает, если оно понятно. Мы с этим уже сталкивались в матче с мексиканцами, когда гол был отменен правильно, но в то же время не поставили явный пенальти. Поэтому не знаешь, что хорошо, а что плохо.

- В райдере сборной Бразилии есть требование, чтобы у футболистов утром на столе всегда был сок из маракуйи. А у сборной России есть такое?

- Как вы сказали? Маракуйя? Пускай привозят, если есть соковыжималки. У нас нет ничего сверхъестественного. Как привыкли, так и действуем.

- В марте вы сыграете с Бразилией.

- Этот матч очень важен для нас, у нас не так много игр, в последний раз мы встречались с футболистам только в ноябре. За это время все меняется, футболисты получают травмы, кто-то теряет форму, кто-то набирает. У нас будет два матча в Москве и Санкт-Петербурге - это как наше желание, так и соперников - играть на таких больших стадионах.

Главное, чтобы в марте была соответствующая погода. Для нас поле может быть футбольным и в "-15", а для бразильцев и в "+10" оказаться нефутбольным. Плюс у нас возникли определенные проблемы по игрокам, и у бразильцев Неймар получил травму. Так что, все команды сталкиваются с одними и теми же проблемами. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, матч Россия - Бразилия состоится в Москве 23 марта. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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