Станислав Черчесов: "Девиз тренерского штаба сборной: "Свобода, но ответственность"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" признался, что не любит использовать слишком громкие эпитеты в адрес молодых футболистов. Тем не менее, он отметил, что задачей тренерского штаба является помощь игрокам в проявлении своих лучших качеств.

– Авраам Грант назвал Головина самым талантливым футболистом России. Его прогресс продолжается?

– Предпочитаю эпитеты поскромнее, особенно когда это касается молодых футболистов, – например, "способный". О Головине это сказать можно. Есть качества, которые игрок должен использовать. Мы не можем ожидать, условно, от Игнашевича, что он переломит ситуацию в матче, просто в силу его позиции. А от Головина, Смолова, Дзагоева – можем.

Задача нашего тренерского штаба – видя способности футболиста, стараться их раскрывать, а не ограничивать, запрещать и сковывать. Поэтому и в сборной мы помогаем футболистам проявлять свои лучшие качества. Молодые игроки – и он, и Зобнин, и другие – должны чувствовать поддержку. Если ты запрещаешь проявлять футболисту его лучшие качества, у него начинается внутренний конфликт. Наш девиз: "Свобода, но ответственность".

Кстати, радует, что Алан сейчас стабильно играет. Мы еще в прошлом году говорили с ним – видимо, его не от того лечат, потому и травмы. И, слава богу, в конце концов определилось, что все шло от спины, и сейчас он постоянно на поле. Как он сам говорит – пока не в оптимальной форме, но главное – чтобы не было рецидивов. (Игорь РАБИНЕР)

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