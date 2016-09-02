Станислав Черчесов: "День рождения? Обычный рабочий день"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу с Ганой. Наставник выразил надежду, что 6 сентября болельщики поддержат его подопечных, передает из Химок корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Когда вы общались с командой и вас поздравляли с днем рождения, перекрестились. Что этот жест значил?

– Это наше внутреннее дело. А вообще день рождения днем рождения, но у нас есть более значимое событие – у Кутепова вчера родился сын, поэтому с этим мы его реально поздравляли. А день рождения сегодня - обычный рабочий день.

– Впереди экзотический соперник – сборная Ганы. Что ждете от матча?

– Я бы такими эпитетами не выражался. Гана – реально хорошая команда. Мы кое-какие вещи у нее уже посмотрели. Мощные ребята, умеющие играть в футбол. Поэтому, надеюсь, будет интересный матч. Естественно, хотелось бы, чтобы стадион был заполнен. Думаю, что оптимизм после игры с Турцией мы дали, и хотелось бы, чтобы болельщики пришли нас поддержать.

– У вас свисток с символикой "Легии" на шее. Когда поменяете на российский?

– Вот жду, жду. Повод есть, но пока, кроме голых слов, ничего не слышал (улыбается).

– Он никак по-особому не свистит?

– Нет. Он свистит по-обычному.