Станислав Черчесов: "Даже если бы Джикия был здоров, то неизвестно какая форма была бы у него"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что пока не знает, кто заменит защитника Георгия Джикию на чемпионате мира-2018. Джикия получил повреждение крестообразных связок в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и, скорее всего, пропустит турнир.

– Беляев вместо Джикии в сборной? Ситуация с Джикией нас не обрадовала, но мы ничего не можем с этим сделать, – сказал Черчесов в прямом эфире в паблике сборной России Вконтакте. – Такие травмы случались и до меня, это рабочий момент.

У нас есть не только Беляев, но и Кутепов, Семенов. Скоро стартует чемпионат, и я поеду на сборы, мои коллеги начали просматривать футболистов в Испании. Мы все отслеживаем. Кузяев недавно появился, Заболотный, Лунев, Рауш, Миранчуки. Мы смотрим на то, что есть и будет, мы не можем зацикливаться на том, что было раньше.

Даже если бы Джикия был здоров, то неизвестно какая форма была у него перед чемпионатом мира. Мы его взрастили, нам неприятно его терять. Может быть, выстрелит условный Кузяев.

Кто может заменить Джикию? Я не могу ответить. Есть обойма футболистов, мы всех просматриваем. Это покажет тренировочный процесс. Восстановится ли Джикия перед ЧМ? За два месяца он не восстановится. Не надо форсировать восстановление, нужно дать организму естественным путем привести себя в порядок. По ходу восстановления будем смотреть.