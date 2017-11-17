Станислав Черчесов: "Дали Зобнину понять, что он нужен"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда рассчитывает на полузащитника "Спартака" Романа Зобнина. Хавбек, восстановившийся от травмы крестообразных связок колена, принял участие в ноябрьском сборе команды перед матчами с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3), но на поле не выходил.

- Надо отдать должное РФС. Мы с Алаевым (генеральным директором РФС. - Прим. "СЭ") часто говорим о таких вещах - сколько людей приглашать, - сказал в интервью РФС ТВ Черчесов. - Нет никаких капризов. Моя задача - объяснить любому руководителю, аргументировать (свои решения. - Прим. "СЭ"). Он совершенно адекватно к этому относится, поддерживает.

Что касается Зобнина, не только он у нас жил на сборах. Смолов, когда мы были в Краснодаре, все время приезжал. Но это - маленький город. Если бы Зобнин жил рядом с Новогорском, мы бы не запирали его на сборах. Но это Москва, долгие переезды, пробки... Он был у нас четыре дня, тренировался. Мы дали ему понимание, что он нужен команде. Думаем, в психологическом плане для него тоже было важно - оказаться в команде. Скоро отпуск. Нужно, чтобы "футболист X" ушел в него с определенным багажом, пониманием того, что он нужен, и что должен делать, когда вернется и будет полностью здоров.

Отметим, что Зобнин вместе со "Спартаком" отправился на матч 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". Встреча состоится в Краснодаре 18 ноября, начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.