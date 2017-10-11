Станислав Черчесов: "Читал, что Габулова называют дядькой, но у нас не комсомольская организация"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что вызывает вратаря "Арсенала" Владимира Габулова в национальную команду потому, что он показывает хорошие результаты. Он также добавил, что в сборной нет условного разделения на первого, второго и третьего голкипера.

– Почему в сборную приезжает Габулов? Я недавно где-то читал, что его называют дядькой сборной России, но у нас не комсомольская организация. Нам нужен вратарь, – сказал Черчесов. – Он великолепно в том году играл и в этом показывает соответствующие показатели.

Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает и на поле, и за его пределами? Он также знает определенные нюансы игры за сборную. У нас нет как такового разделения на первого, второго или третьего вратаря. Конечно, есть определенная иерархия, но разделения нет.