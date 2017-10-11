Станислав Черчесов: "Читал, что Габулова называют дядькой, но у нас не комсомольская организация"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что вызывает вратаря "Арсенала" Владимира Габулова в национальную команду потому, что он показывает хорошие результаты. Он также добавил, что в сборной нет условного разделения на первого, второго и третьего голкипера.
– Почему в сборную приезжает Габулов? Я недавно где-то читал, что его называют дядькой сборной России, но у нас не комсомольская организация. Нам нужен вратарь, – сказал Черчесов. – Он великолепно в том году играл и в этом показывает соответствующие показатели.
Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает и на поле, и за его пределами? Он также знает определенные нюансы игры за сборную. У нас нет как такового разделения на первого, второго или третьего вратаря. Конечно, есть определенная иерархия, но разделения нет.
Дядька
Я тоже не из комсомольской организации. И чё?
15:42
Островзаячий
У нас не комсомольская организация_______У Вас горный аул.
15:35
Vol15
Черчесова понять практически невозможно,то у него Акинфеев вратарь номер 1,то у него все вратари на равных условиях,а Габулов похоже на перспективу,видимо очередным местом горного в доме престарелых и он будет её тренером а ,,комсомолец,,Габулов вратарем 1..горный такую бредятину несёт,что сам уже не знает,что лепит.
15:28