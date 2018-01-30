Станислав Черчесов: "Черышев? Мы смотрим за всеми, кто играет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что в национальную команду может попасть любой футболист. По его словам, решение по Денису Черышеву будет принято позже.

- Будет ли вызваться Черышев? С ним я говорил и до Кубка конфедераций, и после, - сказал Черчесов в прямом эфире в паблике сборной России Вконтакте. – Он тогда был травмирован, поэтому не вызывался. Сейчас он более-менее стабилизировался. Всех, кто играет, мы отсматриваем, двери в сборную открыты. Но какое бы мы решение не принимали, мы это делаем в интересах команды. Когда наступит день Х, мы примем решение. Игроки должны приходить в команду органично, ничего не ломая.

Станислав Черчесов отвечает на вопросы пользователей соцсетей. Видео