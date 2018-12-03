Станислав Черчесов: "Чалов? У него есть возможность выступать за молодежную сборную России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вызове в в национальную команду бывших легионеров: защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, голкипера "Локомотива" Маринату Гильерме и нападающего "Краснодара" Ари​. 55-летний российский специалист признался, что молодым российским игрокам необходимо время, чтобы закрепиться в составе сборной России.

– Вопросы по бразильцам с российскими паспортами? Мариу Фернандес, Маринату Гильерме и Ари​ сами натурализовались, никто их не заставлял это делать. Молодежь? Например, в начале сезона я думал, что в основе "Краснодара" будет играть Иван Игнатьев, но хорошую форму набрал Ари. В нашем чемпионате необходимо сразу давать результат, молодым игрокам нужно время. Чалов? У него есть возможность играть за молодежную команду. Допустим, в Головине мы уверены, что он принесет пользу сборной, когда он готов. Пускай все себя проявляют, а тренерский штаб уже решит, кого вызывать.