Станислав Черчесов:"Бывает так, что в голове идея есть, а на поле воплотить ее не получается"

Специально для новогоднего номера "СЭ" главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на несерьезные вопросы – однако многие его ответы получились как раз-таки очень серьезными, даже философскими.

– Если вы могли принять заново одно решение, принятое во время чемпионата мира, то…

– Тут я бы поставил вопрос иначе: не какое решение надо было поменять, а какую ситуацию надо было по-другому увидеть. Потому что решения мы принимали, отталкиваясь от того, как ситуацию видели и что чувствовали. Но и так я бы не смог ответить на ваш вопрос, потому сейчас увидеть какую-либо ситуацию иначе уже не могу. Нельзя же свои собственные чувства и глаза у самого себя забрать. Философский ответ получился, правда?

Когда у тебя появляется взгляд на ситуацию, ты должен проверить свои ощущения на практике. Это вы, журналисты, можете нарисовать на бумаге в полузащите "бермудский треугольник", который на деле не заиграет. А у нас есть контрольные матчи, которые позволяют подтвердить или опровергнуть наши идеи. Бывает так, что в голове идея есть, а на поле воплотить ее не получается. (Игорь Рабинер, Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова