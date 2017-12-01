Станислав Черчесов: "Было бы неплохо иметь в составе сборной России игроков из европейских топ-клубов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "Известиям" отметил, что не считает, что переходы игроков в европейские клубы как-то поможет национальной команде. Также он отдал должное чемпионату России.

– Вы поддерживаете идею, что отъезд российских игроков за рубеж, пусть даже не в самые сильные чемпионаты, пойдет на пользу национальной команде?

– Не могу так сказать. Во время моей игровой карьеры очень многие футболисты сборной выступали за границей, и не в рядовых клубах: "Манчестере", "Интере", "Бенфике"... Но нам это не давало каких-то дополнительных преимуществ. На крупных турнирах мы тоже не выходили из группы. Конечно, было бы неплохо иметь в составе сборной игроков из европейских топ-клубов. Но этого сейчас нет – значит, надо работать с тем, что имеется. Считаю, что в России достаточно сильный чемпионат, хоть иногда ему и не хватает скоростей. Но все-таки разъехаться по европейским клубам – это не самоцель.

– Антон Миранчук​, например, уехал в чемпионат Эстонии за игровой практикой, а через год стал игроком основы "Локомотива" и попал в сборную.

– Если у человека есть способности – неважно, в какую лигу или клуб он перейдет. Такой футболист в любом случаем может сделать шаг вперед. У Антона такие способности есть. Он вышел из-под маминого крыла, повзрослел и смотрит на мир своими глазами. Миранчук стал более опытным игроком. Потом, после возвращения, он не сразу заиграл в старте. В какой-то момент, когда в "Локомотиве" было много травмированных, ему дали шанс и он им грамотно распорядился. Также добавлю, что я следил за его игрой в Эстонии. Смотрел матчи Лиги Европы, где его команда встречалось со "Славией". Уже тогда был виден его потенциал. Поэтому стремительный прогресс Антона в этом сезоне не стал для меня сюрпризом.