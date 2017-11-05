Станислав Черчесов: "Будем надеяться, что новая форма в счастливой расцветке поможет сборной России выступить на высоком уровне на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что новая форма национальной команды на чемпионат мира-2018 подчеркивает преемственность поколений. Он также выразил надежду, что комплекты в счастливой расцветке принесут россиянам удачу.
Напомним, вчера сборная России официально представила форму, в которой команда сыграет на домашнем ЧМ-2018. Комплект будет выполнен в красном цвете с белыми вставками.
– Новая форма подчеркивает преемственность поколений, а традиции очень важны в футболе, – приводит пресс-служба компании adidas слова Черчесова. – Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.
Сборная России представила форму на ЧМ-2018 //
Денис Глушаков: "Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед" //
Как менялась форма сборной России
wedes
правильно, вся надежда на форму)))
11:42