Станислав Черчесов: "Без сомнений, нужно вводить фиксацию взятия ворот"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболу необходимо введение системы определения взятия ворот, что же касается системы видеоассистентов арбитров, то нужно посмотреть, чем завершатся ее тесты. Вопрос использования в чемпионате России так называемых видеоассистентов рефери (Video Assistant Referee – VAR) и системы определения взятия ворот встал по ходу текущего сезона после нескольких спорных судейских решений. В апреле вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сказал, что организация рассматривает возможность использования видеоассистентов рефери в матчах чемпионатах страны следующего сезона.

– Категоричность в одну из сторон в этом вопросе не нужна, – цитирует ТАСС Черчесова. – Я за то, чтобы провести тесты, после которых и игроки, и официальные лица почувствуют, что это такое. Вот тогда можно будет принять решение.

Не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секунды. А вот как будут определять, например, положение "вне игры", сколько это времени займет, надо проверить. Тесты должны показать, плюс ли это или минус.