Станислав Черчесов: "Березуцкие сами приостановили выступления за сборную России, и только сами же могут эту приостановку снять"

Главный тренер сборной России​ Станислав Черчесов в интервью "СЭ" сообщил, что в ближайшие дни у него состоится разговор с братьями Березуцкими по поводу их выступлений за национальную команду. 12 марта должен быть объявлен список игроков, приглашенных на сбор национальной команды, которой предстоят контрольные матчи с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта).

– Многие уже забыли формулировку, по которой братья Березуцкие с начала прошлого года не играют за сборную России, - отметил Черчесов. - Они приостановили, а не прекратили выступления за национальную команду! Перед Кубком конфедераций у нас был разговор, и в тот момент Василий и Алексей не были готовы пересмотреть свое решение, принятое менее чем за полгода до того. Но формулировка осталась прежней. А следовательно, тема осталась бы открытой даже в том случае, если бы Джикия и Васин были здоровы. Это я и имел в виду, говоря о двух параллельных прямых.

Сейчас подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую, и с базовыми моментами нужно определяться. У нас вновь будет разговор, из которого станет понятно, готовы ли Березуцкие встать в общий строй и быть кандидатами в сборную.

Требования ко всем у нас одинаковые, подход к каждому – индивидуальный. Условно начало тренировки в 11.00, готовность к занятию, настрой – это требование. А дозировка нагрузок тем или иным игрокам – разная. Так вот, требование заключается в том, что у всех без исключения кандидатов в сборную должна быть готовность ответить за свою игру на чемпионате мира. А за результат отвечает главный тренер.

– Итак, вам предстоит разговор с Березуцкими. На нем вам нужно будет услышать четкий ответ – "да" или "нет"?

– Именно так. Должна наступить определенность: или "вы можете на меня рассчитывать", или "не можете". Они сами приостановили выступления за сборную, и только сами же могут эту приостановку снять. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова