Станислав Черчесов: "Аршавин в сборной? Есть еще Зырянов, Павлюченко"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" не стал отвечать на вопрос о том, может ли быть вызван в команду Андрей Аршавин. Полузащитник завершил свои выступления за сборную в 2012 году, а сейчас выступает в чемпионате Казахстана за "Кайрат".

- Хотите услышать да или нет? Во-первых, не только Аршавин, - заявил Черчесов. - Павлюченко, Зырянов до сих пор играют. Жирков, Игнашевич, Березуцкие - это поколение еще не закончило играть в футбол. Мы все знаем, что это прекрасные футболисты. Но сегодня нельзя сказать да или нет. Это будет неправильно.