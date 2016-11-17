Станислав Черчесов: "Аргентина, Бельгия, Бразилия - с ними нужно играть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" отметил, что намерен подойти к смене поколений в национальной команды максимально спокойно. Наставник хотел бы, чтобы его подопечные встречались с сильными соперниками.

– Даже в "Динамо" всегда организаторам говорил подбирать максимально сильных соперников. И сегодня – то же самое, - сказал Черчесов. - Аргентина с Месси? Пожалуйста. Не знаю, получится или нет с Бельгией сыграть в марте. Виталий Леонтьевич (Мутко) сказал, что, возможно на открытие "Лужников" пригласим Бразилию. Но есть вещи, которые не так просто сделать. У всех расписано на будущее. Не боюсь ли конфуза? Причем здесь боязнь? Правильно сказали, что нужно проверять команду на максимальных оборотах. Невозможно играть в полноги, а потом выскочить и сделать. Это нужно, пусть банальные вещи скажу, только в сравнении можно понять, на что ты способен.

– Когда начнете играть на результат?

– Мы с первого матча играем на результат. Или не обратили внимание? Так получилось, что у нас так называемая смена поколений. Эта роль выпала мне. А тут – чемпионат мира, Кубок конфедераций... Подойдем к этому спокойно, системно. Работаем, так и будет. Есть идеи, которые вы будете видеть. Шарахаться налево или направо, не в наших правилах. Абсолютно в трезвом уме это говорю.