Станислав Черчесов: "Антона Миранчука я наблюдал, когда он еще в Эстонии играл"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что за некоторыми игроками, вызванными на ближайших сбор, следит достаточно давно. Также он объяснил, почему не вызвал из "Локомотива" Дмитрия Баринова, который может играть и в центре обороны, и в полузащите.

– Баринова и не планировали, потому что с молодежной сборной будем брать игроков, если они заиграют в основном составе, – заявил в эфире программы "После футбола" Черчесов. – А так не имеет смысла выдергивать. Баринов сыграл хорошо ранее и на любимой позиции опорного полузащитника. Там он больше пользы приносит, как мы думаем.

Три человека из "Тосно"? Чернов и в "Зените" себя хорошо проявлял. Он недавно оттуда перешел. Шахова и в ФНЛ просматривали, и сейчас. За Заболотным тоже давно следим.

Антона Миранчука, например, я начал наблюдать, когда он в Эстонии играл. Несколько матчей в еврокубках смотрел, тогда он мне понравился. Сейчас он на более высоком уровне себя проявляет, подтверждая мои те впечатления, стал более взрослым.

Любой может закрепиться в сборной. Есть качества футболистов. Мы должны посмотреть их на сборах, чтобы изучить характер, интеллектуальные способности – их посмотрим по тренировкам. Для оценки физического состояния нужно работу определенную провести. Так что сбор очень важен.

Состав сборной России

вратари: Александр Селихов ("Спартак"), Андрей Синицын ("Краснодар"), Андрей Лунев* ("Зенит")

защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин ("Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер("Фенербахче", Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов(оба – "Тосно")

полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов(все – "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец("Ростов"), Антон Швец ("Ахмат"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа")

нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Кирилл Панченко ("Динамо")

* под вопросом

Россия-полтора. Кто они такие