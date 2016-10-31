Станислав Черчесов: "Антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов - катастрофа? Не согласен"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил поддержку вратарю ЦСКА и национальной команды Игорю Акинфееву, информирует "Российская газета". Страж ворот армейцев является обладателем антирекорда Лиги чемпионов по числу игр кряду, в которых он пропустил.

– Типично футбольный вопрос – о чем вам говорит лицо Игоря Акинфеева? Он бьет все антирекорды в Лиге чемпионов, пропустил в 40 матчах подряд. Просто катастрофа.

– Не согласен. Он, по-моему, заслуженно считается номером один у нас в стране. Я был на матче с "Монако", в котором Игорь великолепно играл. Другое дело, что такие ситуации случаются, что на этом уровне можно и не сыграть на ноль. Я бы не стал зацикливаться. Кстати, он и сам на этом не зацикливается.

– Точно?

– Говорю, как есть. Если мы на это не будем обращать лишнее внимание... Мы можем обсуждать: пропустил – не пропустил, а все время зомбировать – этого делать не надо. Во всяком случае, когда Акинфеев в сборной, мы на эти темы вообще не разговариваем. Слава богу, я не понаслышке знаю, что это такое – быть вратарем. Поэтому есть вещи, которые нам даже не надо обсуждать.

– Какой-то совет ему можете дать?

– Чтобы был здоров (улыбается). А все остальное он умеет.

- Вы сказали, что он не зацикливается. Но вот недавно он заявил, что все, кто об этой серии говорят, – это недоброжелатели, неудачники. Может, если бы он вместо этого пошутил бы, сказал: "Да ладно, ребята, не обращайте внимания", то и народ попроще бы относился.

– Если вы спрашиваете непосредственно после того, как он пропустил мяч, пятый он или сотый – неприятно. Вы маленькую паузу дайте. На следующий день, может, он вам ответит так, как вы хотите. Еще мяч на центр не принесли, а вы уже спрашиваете. Есть время и место. Мы же общаемся, и я бы чувствовал, есть у него какой-то комплекс или нет. Все у него в порядке. В последний раз мы общались перед краснодарским сбором. У него болело колено. Оно и сейчас продолжает побаливать. И думаю, что здесь нам правильно надо готовить его.

- Есть вариант, что дадите Акинфееву отдохнуть в ближайших матчах сборной?

- Мы смотрим каждую игру, поэтому здесь не надо форсировать.