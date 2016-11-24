Станислав Черчесов: "Акинфеев устал от футбола? Приведите пример!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не имеет претензий к основному голкиперу команды Игорю Акинфееву. Также он добавил, что вратарь ЦСКА вышел на поле в товарищеском поединке с Катаром (1:2), поскольку Сослан Джанаев и Станислав Крицюк не были готовы психологически и физически. Последний все же появился на поле на 58-й минуте.

– Игорь Акинфеев играет на своем уровне вне зависимости от того, поджимают его конкуренты или нет. Крицюка надо было поставить с Катаром? А вы помните, что Станислав 6 ноября играл за "Краснодар" и был заменен на 35-й минуте, успев пропустить к этому моменту 3 мяча от "Оренбурга"? Джанаев в тот же день играл за "Ростов" на уколах. В сборную Сослан прибыл, но через несколько дней уехал лечиться в клуб. А вылет в Доху у нас был на следующий день после тура. Вот и играл Акинфеев, так как был единственным готовым к матчу голкипером. Будь у нас до вылета хотя бы еще несколько дней – возможно, и вызвали бы других вратарей в сборную. Были определенные нюансы и с визами, которые оформлялись заранее.

– Популярно мнение, что Акинфеев устал от футбола и временами позволяет себе расслабиться на поле…

– Приведите хоть один такой пример! Мне что, подходить к нему перед матчами и спрашивать, готов ли он? Это может только навредить. Представьте сами: я подхожу перед игрой к любому футболисту сборной и интересуюсь тем, как он оценивает степень своей готовности. Конечно, он скажет, что готов. Скажет, а потом будет думать: а зачем меня об этом спросили? На тренировках же видно, в какой форме находится игрок. Если сегодня у него ноги не бегут, то с чего завтра что-то изменится?