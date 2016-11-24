Станислав Черчесов: "Акинфеев устал от футбола? Приведите пример!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не имеет претензий к основному голкиперу команды Игорю Акинфееву. Также он добавил, что вратарь ЦСКА вышел на поле в товарищеском поединке с Катаром (1:2), поскольку Сослан Джанаев и Станислав Крицюк не были готовы психологически и физически. Последний все же появился на поле на 58-й минуте.
– Игорь Акинфеев играет на своем уровне вне зависимости от того, поджимают его конкуренты или нет. Крицюка надо было поставить с Катаром? А вы помните, что Станислав 6 ноября играл за "Краснодар" и был заменен на 35-й минуте, успев пропустить к этому моменту 3 мяча от "Оренбурга"? Джанаев в тот же день играл за "Ростов" на уколах. В сборную Сослан прибыл, но через несколько дней уехал лечиться в клуб. А вылет в Доху у нас был на следующий день после тура. Вот и играл Акинфеев, так как был единственным готовым к матчу голкипером. Будь у нас до вылета хотя бы еще несколько дней – возможно, и вызвали бы других вратарей в сборную. Были определенные нюансы и с визами, которые оформлялись заранее.
– Популярно мнение, что Акинфеев устал от футбола и временами позволяет себе расслабиться на поле…
– Приведите хоть один такой пример! Мне что, подходить к нему перед матчами и спрашивать, готов ли он? Это может только навредить. Представьте сами: я подхожу перед игрой к любому футболисту сборной и интересуюсь тем, как он оценивает степень своей готовности. Конечно, он скажет, что готов. Скажет, а потом будет думать: а зачем меня об этом спросили? На тренировках же видно, в какой форме находится игрок. Если сегодня у него ноги не бегут, то с чего завтра что-то изменится?
Дополнительная информация
http://www.mk.ru/sport/2016/11/24/stanislav-cherchesov-sovremennyy-futbol-eto-effektivnost-a-ne-artistizm.html
Реалист!
НЕ ожидал, что Черчесов тоже станет слепым фанатиком Гарика.
22:43
bolelschik.volga34
Детский лепет. чтобы оправдать Акишу. Он как был дыра, так и остался дырой. Его уровень-это чемпионат России. За пределы страны его нельзя выпускать. Поэтому ЦСКА и сливает всё в Европе. Его рекорд в ЛЧ, говорит сам за себя. Таких как он в Европе больше нет.В стране много вратарей лучше его, но почему-то их упорно задвигают. Акиша - это ахиллесова пята в любой команде.
22:38