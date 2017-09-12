Станислав Черчесов: "Акинфеев - номер один в сборной, никаких сомнений"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" отметил, что Игорь Акинфеев является основным голкипером национальной команды. По его словам, вратарь ЦСКА не дает поводов усомниться в своем мастерстве.

- Лунев в этом сезоне выглядит классно. Акинфеев по-прежнему первый номер в сборной?

- На сегодняшний день он не только номер один, но и капитан команды. Лунев – молодец, что добавил. Есть десять лет, которые Акинфеев на высшем уровне отыграл, этого не отнимешь. Но есть и сегодняшний день, когда нужно подтверждать. И Акинфеев подтверждает. В Лиге чемпионов ЦСКА вышел в групповой турнир, Акинфеев четыре раза на ноль сыграл, сейчас в чемпионате хорошо действует. В этом плане у нас никаких сомнений нет.