16:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Акинфеев готов сыграть с Румынией"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии отметил, что вратарь Игорь Акинфеев может принять участие во встрече, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Голкипер не смог отыграть все 90 минут в контрольном матче против Катара (1:2) из-за повреждения. Также готов выйти на поле полузащитник Алексей Миранчук.

– Готов ли сыграть Акинфеев? Да, – сказал Черчесов. – Миранчук тоже готов, нога у него в хорошем состоянии, вчера-позавчера он тренировался, есть шанс выйти на игру у обоих.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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foreverCSKAforever

Если он думает, что Игорь, рискуя здоровьем, один должен вытаскивать контрольные товарняки, пока остальные десять человек ходят пешком по полю, подсчитывая в уме сколько капнуло на банковскую карту в этом месяце от нефте-газово-железных дорогопроводов, то он неправ.

17:01

shpasic

можно было бы по тайму дать сыграть Беленову и Джанаеву, раз Крицюк уже сыграл с Катаром.

16:52

Красно синий

Оставьте вы его уже в покое. Там куча дырок в этой сбродной. Вот и ставьте эксперименты. Пусть сам сыграет в конце концов.

16:49

miker65

А зачем Акинфею играть с румынами? Мы что не знаем, как он играет? На 5-6 сэйвов одна ошибка. На десять ошибок - одна грубая. Показатели просто отличные. Лучший наш вратарь покуда. И не фиг его проверять. Проверяй Джанаевых, Крицуков, Лодыгиных, Беленовых и др.

16:45

Реалист!

Черчесов почему-то носится с Акинфеевым, но тот его и подведет под монастырь.

16:40

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