Станислав Черчесов: "Акинфеев готов сыграть с Румынией"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии отметил, что вратарь Игорь Акинфеев может принять участие во встрече, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Голкипер не смог отыграть все 90 минут в контрольном матче против Катара (1:2) из-за повреждения. Также готов выйти на поле полузащитник Алексей Миранчук.

– Готов ли сыграть Акинфеев? Да, – сказал Черчесов. – Миранчук тоже готов, нога у него в хорошем состоянии, вчера-позавчера он тренировался, есть шанс выйти на игру у обоих.