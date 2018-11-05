Станислав Черчесов: "Абсолютно не согласен с тем, что Германия в глубоком кризисе"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о товарищеском матче со сборной Германии. Он считает, что соперник не находится в кризисе, несмотря на последние неудачи.

- Германия находится в глубоком кризисе? Абсолютно не согласен. Мы отсматриваем все игры, они играют в свой футбол, достаточно современны, мощный. Конечно, если брать результат, то он у них был отрицательный, - сказал тренер пресс-службе РФС. - Но команда в хорошем состоянии. Тем более, в последнем матче они сделали пять замен, новых футболистов подтянули. Очень хороший был матч. Они могли как выиграть, так и проиграть, но в этот раз им не повезло. Так что нас ждет сложный матч.

Матч Германия - Россия состоится в 15 ноября в Лейпциге и начнется в 22.45 по московскому времени.