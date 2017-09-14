Стало известно время начала матчей сборной России против Кореи и Ирана

Пресс-служба сборной России сообщила о времени начала контрольных матчей с командами Кореи и Ирана. Встреча против Кореи, которая пройдет 7 октября в Москве на стадионе ЦСКА, начнется в 17.00 по московскому времени.

Игра против Ирана, запланированная на 10 октября, состоится в Казани на "Казань Арене" и начнется в 19.00 по московскому времени.

Напомним, что сборные Кореи и Ирана уже вышли на чемпионат мира-2018.