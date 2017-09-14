Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:26 | Футбол — Сборная России

Стало известно время начала матчей сборной России против Кореи и Ирана


Пресс-служба сборной России сообщила о времени начала контрольных матчей с командами Кореи и Ирана. Встреча против Кореи, которая пройдет 7 октября в Москве на стадионе ЦСКА, начнется в 17.00 по московскому времени.

Игра против Ирана, запланированная на 10 октября, состоится в Казани на "Казань Арене" и начнется в 19.00 по московскому времени.

Напомним, что сборные Кореи и Ирана уже вышли на чемпионат мира-2018.

Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий