Стала известна заявка сборной Катара на матч с Россией

Главный тренер сборной Катара Хорхе Фоссати, которой предстоит сыграть контрольный матч против России, назвал имена футболистов, которые будут готовиться к этой встрече, сообщает официальный сайт РФС. Матч состоится 10 ноября в Дохе в 19.00 по московскому времени.

Состав сборной Катара: Халифа Абубакр, Яссер Абубакр, Ахмед Ала, Аль Махди Али, Салем Аль-Хажри, Сауд Аль-Хажри, Хасан Аль-Хаидус, Сад Аль-Шиб, Али Асад, Акрам Афиф, Али Афиф, Хухи Буалем, Карим Будиаф, Хамид Исмаил, Мохаммед Касола, Ахмед Абдул Магсуд, Ибрахим Маджид, Луис Мартин, Педро Мигель, Маджид Мохаммед, Мохамед Муса, Себастьян Сория, Родриго Табата, Ахмед Салех Халфан, Муса Харон, Абдулазиз Хатем, Фахад Шанин.

Вместо Василия Березуцкого, Фернандеса, Головина и Канунникова в сборную России вызваны Панченко и Ткачук