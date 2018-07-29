Спиридонов - о российских футболистах: "Обыграли арабов и на тебе значок"

Чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги волейболист Алексей Спиридонов раскритиковал решение Министерства спорта РФ наградить званиями заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистов сборной России.

Игроки были отмечены за выход в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Этот результат стал лучшим в истории сборной России по футболу.

- Я выиграл Европу, пару мировых лиг, пару Лиг чемпионов и где мой ЗМС??? А тут обыграли арабов и на тебе значок, - написал Спиридонов под постом обозревателя "Спорт Экпресса" Игоря Рабинера в Твиттере.



Ранее двукратная чемпионка мира и двукратная обладательница серебряных медалей Олимпийский игр экс-волейболистка Екатерина Гамова также раскритиковала Министерство спорта РФ. А бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин поддержал ее.

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