"Спартак": "Лавры Комбарова, кажется, не дают покоя Глушакову"

Пресс-служба "Спартака" пошутила над тем, что полузащитник Денис Глушаков в матче Россия - Испания стал в ворота. Хавбек пошел на такой шаг из-за травмы голкипера Андрея Лунева. На тот момент россияне исчерпали лимит замен.

"Лавры Комбарова, кажется, не дают покоя Глушакову", - говорится в сообщении "Спартака" в Инстаграме. По всей видимости, красно-белые намекнули на эпизод матча "Спартак" - "Севилья" (5:1), в котором защитник Дмитрий Комбаров спас команду, вынеся мяч с линии ворот.

Напомним, голкипер на последних минутах встречи получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову. Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. В больнице ему поставили диагноз - сотрясение мозга.