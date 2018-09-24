Состав России на матчи с Турцией и Швецией будет оглашен 1 или 2 октября

Состав сборной России на матчи Лиги наций с командами Швеции и Турции будет оглашен 1 или 2 октября. Об этом сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

С командой Швеции сборная России сыграет 11 октября в Калининграде, со сборной Турции - 14 октября в Сочи.

- Заявку на матч мы будем объявлять первого или второго числа, - цитирует ТАСС Черчесова. - Будет ли вызван Акинфеев? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Мы общались по телефону до игры ЦСКА в Лиге чемпионов. Посмотрим.

До объявления состава еще есть время. Он ездил на медобследование, есть определенные вопросы, которые мы должны обсудить. От итогов и будем отталкиваться.