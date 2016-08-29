19:06 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сослан Джанаев: "Наша задача - повернуть болельщика лицом к сборной"

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Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев поделился впечатлениями от тренировки в составе сборной России, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Тренировка была просто супер. Я играл у Черчесова в двух клубах, отлично его знаю. Если меня вызвали только сейчас, значит, мое время наступает сейчас, – сказал Джанаев. – Наша задача – повернуть болельщика лицом к сборной.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Rus_Tam

Джанай красавец! Сборной нужен новый кипер! Уж постабильней Акинфеева(не считая последнего матча)))

19:16

баламошка

"Наша задача – повернуть болельщика лицом к сборной. А самим повернуться к болельщикам задом".

19:13

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