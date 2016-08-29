Сослан Джанаев: "Наша задача - повернуть болельщика лицом к сборной"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев поделился впечатлениями от тренировки в составе сборной России, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Тренировка была просто супер. Я играл у Черчесова в двух клубах, отлично его знаю. Если меня вызвали только сейчас, значит, мое время наступает сейчас, – сказал Джанаев. – Наша задача – повернуть болельщика лицом к сборной.