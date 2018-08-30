Сорокин заменит в сборной России травмированного Кутепова

Сборная России в Твиттере сообщила, что защитник "Рубина" Егор Сорокин вызван в команду вместо травмированного игрока обороны "Спартака" Ильи Кутепова. Ранее о приглашении 22-летнего футболиста сообщила пресс-служба казанцев.

Напомним, Кутепов 30 августа отправится в Рим для прохождения углубленного обследования по поводу паховой грыжи. Существует вероятность того, что участнику ЧМ-2018 понадобиться операция.

Сорокин в этом сезоне провел два полных матча в составе "Рубина". Еще в трех встречах он выходил на замену. В общей сложности он провел на поле 271 минуту, не отметившись результативными действиями и не получив ни одного предупреждения.

Таким образом, представительство "Рубина" в сборной возрасло до пяти человек. Ранее для подготовки к сентябрьским матчам против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии(товарищеский, 10 сентября, Ростов-на-Дону) были приглашены Федор Кудряшов, Руслан Камболов, Павел Могилевец и Дмитрий Полоз.

⚡Вместо травмированного Ильи Кутепова в сборную России вызван защитник @fcrk Егор Сорокин.

Илья, здоровья!

Егор, добро пожаловать в @TeamRussia pic.twitter.com/zIACNcEltK – Сборная России (@TeamRussia) 30 августа 2018 г.

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