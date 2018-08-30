Сорокин вызван в сборную России

"Рубин" на официальном сайте сообщил о вызове защитника Егора Сорокина в сборную России. Для 22-летнего игрока обороны это приглашение в национальную команду стало первым в карьере.

Скорее всего, Сорокин в сборной России заменит защитника "Спартака" Илью Кутепова, который 30 августа отправится в Рим для прохождения углубленного обследования по поводу паховой грыжи. Существует вероятность того, что участнику ЧМ-2018 понадобиться операция.

Таким образом, представительство "Рубина" в сборной возрасло до пяти человек. Ранее для подготовки к сентябрьским матчам против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский, 10 сентября, Ростов-на-Дону) были приглашены Федор Кудряшов, Руслан Камболов, Павел Могилевец и Дмитрий Полоз.

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