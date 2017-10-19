Соломон Кверквелия: "Предложение из сборной России? Я изначально понимал, что должен играть за Грузию"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия подтвердил информацию, что ему поступало предложение сменить спортивное гражданство и играть за сборную России, когда национальную команду возглавлял Фабио Капелло. По словам игрока, он не рассматривал иных вариантов, кроме выступления за родную Грузию.

- Вам же во времена Фабио Капелло предлагали выступать за сборную России?

– Да, не скрою, было такое.

– Не договорились?

– Я изначально понимал, что должен играть за Грузию. Я же там родился, поэтому обязан защищать цвета этой команды. Никаких сомнений у меня на этот счет не возникало. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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