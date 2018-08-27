Смолов пошутил о промахе в четвертьфинале с Хорватией. И все нарисовал

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов в шуточной форме прокомментировал свой промах в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4). Форвард бил первый 11-метровый удар - он попытался перебросить Даниэля Субашича в стиле Антонина Паненки, но не смог переиграть голкипера соперника. Впоследствии свою попытку также не реализовал Мариу Фернандес.

Оставляя автограф на бутсе, Смолов схематично изобразил свой промах и добавил дату матча - 07.07.2018.

Напомним, что Смолов не был вызван в сборную России на первые матчи после ЧМ-2018: игру Лиги наций с Турцией (7 сентября) и товарищескую встречу с Чехией (10 сентября).