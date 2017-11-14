22:31 | Футбол — Сборная России

Смолов отыграл один мяч в матче с Испанией. Крутой гол!

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Напададающий сборной России Федор Смолов забил гол в товарищеском матче против Испании в Санкт-Петербурге. Алексей Миранчук в ходе комбинации сделал передачу на форварда, который обыграл Жерара Пике и точно пробил по воротам Давида де Хеи. Счет на 41-й минуте стал 2:1 в пользу испанцев.

Трансляция матча Россия - Испания

 
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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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Непорочный как ТИ

де хеи де хеи

23:07