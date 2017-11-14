Смолов отыграл один мяч в матче с Испанией. Крутой гол!

Напададающий сборной России Федор Смолов забил гол в товарищеском матче против Испании в Санкт-Петербурге. Алексей Миранчук в ходе комбинации сделал передачу на форварда, который обыграл Жерара Пике и точно пробил по воротам Давида де Хеи. Счет на 41-й минуте стал 2:1 в пользу испанцев.
⚽⚽⚽ Крутой гол Смолова!!! #РоссияИспания pic.twitter.com/JG0WfktnXw– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Жерар Пике
- Федор Смолов
- Давид Де Хеа
- Алексей Миранчук
Непорочный как ТИ
де хеи де хеи
23:07