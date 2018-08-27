Смолов не вызван в сборную России на первые матчи после ЧМ-2018

Сборная России в Твиттере анонсировала объявление состава на первые матчи после чемпионата мира-2018. В список игроков, приглашенных Станиславом Черчесовым на матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону) не вошел нападающий "Локомотива" Федор Смолов. Также в национальную команду не приглашены его одноклубники Алексей и Антон Миранчуки.
В сборную после длительного перерыва вызваны вратарь "Динамо" Антон Шунин, голкипер "Локомотива" Гильерме, а также защитник "Спартака" Георгий Джикия.
Внимание, внимание! Совсем скоро мы объявим состав @TeamRussia на матчи с Турцией и Чехией. Вас ждет много сюрпризов, не пропустите!– Сборная России (@TeamRussia) 27 августа 2018 г.
Возвращение Джикия, вызов Шунина и Гилерме, отсутствие Смолова и братьев Миранчуков, а также многое другое! ⚡️🔥💥
P.S. Артем Дзюба вызван 😉 pic.twitter.com/5amoTwD2Ml
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