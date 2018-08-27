13:30 | Футбол — Сборная России

Смолов не вызван в сборную России на первые матчи после ЧМ-2018


Сборная России в Твиттере анонсировала объявление состава на первые матчи после чемпионата мира-2018. В список игроков, приглашенных Станиславом Черчесовым на матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону) не вошел нападающий "Локомотива" Федор Смолов. Также в национальную команду не приглашены его одноклубники Алексей и Антон Миранчуки.

В сборную после длительного перерыва вызваны вратарь "Динамо" Антон Шунин, голкипер "Локомотива" Гильерме, а также защитник "Спартака" Георгий Джикия.

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Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
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